МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии и привлекать к ответственности провокаторов.

"Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку - раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", - заявил он в среду на расширенном заседании коллегии МВД.

Президент напомнил, что ранее на аналогичном заседании коллегии ФСБ он отмечал важные задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению предстоящих выборов в Госдуму.

"Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надежно защищено", - сказал глава государства.

Ситуация в сфере миграции

Вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию должны решаться в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов российских граждан на рынке труда, заявил Путин.

Он назвал тему миграционной политики чувствительной для общества и экономики. "Ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования", - сказал Путин, отметив, однако, что и "риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов".

Президент призвал МВД и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию, "ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики", защищая при этом прежде всего интересы российских граждан на рынке труда.

"Вся деятельность трудовых мигрантов должна вестись в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и общепринятыми международными стандартами", - сказал Путин. Нарушители же как среди работников, так и среди работодателей "должны нести заслуженное наказание", подчеркнул президент.