Дефицит кадров органов внутренних дел России составляет 70 тыс. человек

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Некомплект сотрудников органов внутренних дел составляет в настоящее время 70 тыс. человек. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

"Поставленные перед нами задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка 70 тыс. человек", - сказал министр.

По его словам, о повышении уровня обеспечения законности правопорядка в стране свидетельствуют социологические опросы. "В минувшем году улучшились такие важные показатели, как уверенность граждан в собственной безопасности, доверие к полиции, оценка эффективности принимаемых нами мер. Это подтверждается рядом независимых исследовательских организаций", - сказал Колокольцев.

Деятельность ОПГ

Он также сообщил, что сотрудники полиции задержали в 2020 году в России около 10 тыс. лидеров и участников организованных преступных групп.

"Пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и участников организованных преступных групп", - сказал министр.

По его словам, за прошлый год доказана причастность криминальных структур к совершению почти 18 тыс. противоправных посягательств. "Выявлено 322 факта создания преступного сообщества или участия в нем", - добавил Колокольцев.

По его оценке, оздоровлению обстановки способствовало проведение комплекса мероприятий по пресечению этнической преступности. Всего МВД совместно с заинтересованными ведомствами пресечена деятельность почти 240 таких группировок. Кроме того, к уголовной ответственности были привлечены 45 человек, занимающие высшее положение в преступной иерархии. В отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории РФ, подытожил министр.