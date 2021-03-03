Президент Абхазии поздравил Мишустина с юбилеем и поблагодарил за помощь в период пандемии

СУХУМ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с 55-летним юбилеем и выразил уверенность, что сотрудничество РФ и Абхазии будет развиваться во всех сферах. Об этом сообщила пресс-служба президента в среду.

"Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления по случаю вашего юбилея. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, глубокое погружение в проблематику и решительность снискали вам авторитет государственного деятеля, умеющего эффективно принимать самые сложные вызовы. <…> Пользуясь приятной возможностью, хотел бы поблагодарить вас и правительство Российской Федерации за неоценимую и своевременную помощь, которая была оказана нашей стране в тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в поздравлении.

Бжания выразил убеждение, что с помощью главы российского правительства "абхазо-российское сотрудничество будет активно развиваться по всем направлениям". Президент Абхазии пожелал Мишустину "крепкого здоровья и новых успехов в деле служения России".