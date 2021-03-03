МВД в 2020 году контролировало более 13 млн граждан, которым предписали изоляцию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МВД России в 2020 году контролировало более 13 млн граждан, которым была предписана обязательная изоляция из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

"В поле зрения находились 13 млн граждан, которым были выданы постановления санитарных врачей об изоляции", - сказал он.

По словам Колокольцева, ежесуточно для патрулирования улиц в стране было задействовано до 50 тыс. человек. Он также добавил, что сотрудники МВД оказывали содействие органам здравоохранения в исполнении решений о принудительной госпитализации заболевших, а подразделениям Роспотребнадзора помощь была оказана в части контроля за лицами, которые прибывали в Россию из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

"В целях противодействия размещения недостоверных сведений о складывающейся ситуации осуществлялся мониторинг средств массовой информации, сетевых ресурсов и социальных сетей. В медиапространстве оперативно размещались опровержения фейковых новостей, а их авторы и распространители привлекались к ответственности", - подчеркнул глава ведомства.

Контроль за миграционными процессами

Органы МВД в 2020 году смогли вывезти из России на родину порядка 400 тыс. человек, которые не могли вовремя вернуться домой из-за проблем, связанных с пандемией, сообщил Колокольцев.

"Совместно с заинтересованными ведомствами и при поддержке консульских учреждений в минувшем году были организованы вывозные авиарейсы, железнодорожные и автобусные перевозки. При непосредственном участии наших сотрудников обеспечен выезд в государства гражданской принадлежности порядка 400 тыс. человек", - сказал глава МВД.

По словам Колокольцева, введение ограничений, связанных с пандемией, потребовало от сотрудников полиции усиления контроля за миграционными процессами. "При этом Россия стала одной и немногих стран в мире, которая предусмотрела временные меры для иностранцев, не имеющих возможности вернуться на родину. В целях обеспечения законности их пребывания в РФ продлены сроки действия их разрешительных документов. В результате свыше 3 млн лиц смогли урегулировать свой правовой статус", - отметил Колокольцев.

Он подчеркнул, что комплекс профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками МВД, позволил не допустить роста преступности в регионах РФ с большим количеством мигрантов.