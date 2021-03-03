Путин потребовал от МВД вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Борьба с пропагандой наркотиков в интернете и в целом с наркобизнесом должна быть усилена, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

"На новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом", - сказал глава государства. В частности, по его словам, "должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет, тем более что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки".

Путин назвал хорошим показателем сокращение за 10 лет числа официально зарегистрированных наркоманов в России более чем на четверть, а количества несовершеннолетних потребителей наркотиков - почти на 45%. "Хочу поблагодарить за этот результат. Но эти цифры не должны нас успокаивать, поэтому надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналы наркотрафика", - сказал президент.

Глава государства рассчитывает, что комплексное выполнение принятой в конце прошлого года Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года позволит снизить уровень наркоугрозы и сохранить здоровье и жизни многих тысяч людей.

Путин предупредил, что МВД предстоит большая работа по борьбе с незаконным распространением наркотиков и противодействию связанным с ним преступлениям. "Из общего количества тяжких и особо тяжких преступлений четвертая часть - 25,2% - составили деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это говорит о том, что работа по этому направлению далеко не завершена, еще очень многое нужно сделать", - сказал глава государства. Он потребовал от сотрудников органов внутренних дел обратить на это особое внимание.

При этом глава государства отметил, что "в три раза с 2012 года сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения". По его оценке, это прямой результат работы МВД.

"Обращает на себя внимание также и то, что сократилось количество преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков: на северо-западе - минус 4,3%, в Сибирском округе - 3,9%", - констатировал Путин. Он надеется, что эти показатели связаны и с результатами "работы по антиалкогольной пропаганде, со всем комплексом принимаемых государством мер в этом направлении".

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