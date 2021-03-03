В Северной Осетии более 9 тыс. детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Более 9 тыс. детей отдохнут летом 2021 года в оздоровительных лагерях Северной Осетии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики.

"Дети и подростки отдохнут и поправят свое здоровье на базе 125 организаций. Запланированы отдых и оздоровление 9 060 детей, в том числе 5 940 детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений", - сказала заместитель министра труда и социального развития республики Анджела Мамаева, которую цитирует пресс-служба.

Приоритетное внимание, как и прежде, будет уделено организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. Планируется обеспечить охват детей данной категории в размере не менее 78% от общей численности прошедших оздоровление детей.

В рамках летней оздоровительной кампании будут организованы профильные тематические смены и потоки, реализованы разнообразные воспитательные программы, нацеленные на развитие творческих способностей детей, культурно-массовые мероприятия, проведена работа по историко-краеведческому и патриотическому воспитанию.

В летний период творческая смена для 30 детей будет организована и на базе республиканского лицея искусств.