Борис Эйфман вошел в число кандидатов на присвоение звания Почетного гражданина Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Выдающийся хореограф, народный артист России Борис Эйфман и генеральный директор биотехнологической компании "Биокад" Дмитрий Морозов вошли в число кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Имена претендентов объявил в среду председатель городского законодательного собрания Вячеслав Макаров, сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

"В собрание поданы представления на кандидатуры директора Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петра Яблонского, народного артиста Российской Федерации Бориса Эйфмана, научного руководителя Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрия Васильева и генерального директора ЗАО "Биокад" Дмитрия Морозова", - говорится в сообщении.

В ходе брифинга Макаров пояснил, что решение о присвоении звания законодательное собрание будет принимать в преддверии Дня города, который отмечается 27 мая.

Почетное звание присваивается с 1993 года, но не ежегодно. Согласно действующему законодательству, оно должно присваиваться не реже одного раза в пять лет. При этом городские парламентарии вправе избрать одного или сразу двух почетных граждан и не избирать их вовсе. Так, в 2018-2019 годах эти звания не присваивались. В 2020 году почетными гражданами Санкт-Петербурга были избраны директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается гражданам РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества". Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в Ротонде Законодательного собрания.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. Среди почетных граждан города - академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин, космонавт Сергей Крикалев и дирижер Валерий Гергиев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.