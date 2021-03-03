Глава МВД потребовал не допустить вовлечения подростков в несогласованные акции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев поставил задачу не допустить вовлечения подростков в несогласованные акции.

"Крайне важно не допустить вовлечения молодежи и особенно несовершеннолетних в несогласованные массовые акции, оградить их от различных провокаций", - сообщил он на расширенном заседании коллегии министерства.

Совместно с Министерством образования и науки РФ организована работа координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде. "Мероприятия в данной сфере должны постоянно находиться в поле зрения всех заинтересованных органов власти", - добавил министр.

Ранее на коллегии МВД президент России Владимир Путин также потребовал в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции.