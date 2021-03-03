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Минюст включил союз "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов

В ведомстве отметили, что "в ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности"
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минюст России в среду включил в перечень НКО-иноагентов "Альянс врачей", возглавляемый врачом-офтальмологом Анастасией Васильевой. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

"Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта 2021 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый Васильевой А. Е.", - сообщили в Минюсте. Там отметили, что "в ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности". 

Организация была создана в августе 2018 года. Ранее Анастасия Васильева стала фигурантом уголовного дела о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. Ее поместили под домашний арест, 25 февраля Мосгорсуд ей смягчил меру на запрет определенных действий. 

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