Минюст включил союз "Альянс врачей" в перечень НКО-иноагентов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минюст России в среду включил в перечень НКО-иноагентов "Альянс врачей", возглавляемый врачом-офтальмологом Анастасией Васильевой. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

"Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта 2021 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый Васильевой А. Е.", - сообщили в Минюсте. Там отметили, что "в ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности".

Организация была создана в августе 2018 года. Ранее Анастасия Васильева стала фигурантом уголовного дела о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. Ее поместили под домашний арест, 25 февраля Мосгорсуд ей смягчил меру на запрет определенных действий.