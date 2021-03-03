Детей, которых мать оставила на морозе в лесу в Новой Москве, будет воспитывать дядя

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Родной дядя стал опекуном детей, которых мать 11 февраля оставила на морозе в лесополосе в Новой Москве. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Я с большой радостью встретилась снова с детьми <...>, конечно, уже нет следа того испуга, который я видела в нашу первую встречу. Ребята собираются ехать вместе с дядей, едут они в Чувашию. На него [дядю детей] оформлена временная опека <...>, уже сейчас младшенькие не слезают с рук дяди, это здорово, что такие теплые отношения", - сообщила она в среду, после посещения детей в Морозовской больнице.

В свою очередь главврач больницы Валерий Горев подчеркнул, что можно "спокойно выписать детей без опасения того, что в дальнейшем будут какие-то неблагоприятные прогнозы". "Сверхъестественных восстановительных процедур на сегодняшний день не требуется", - добавил он.

Кузнецова продолжит держать на контроле ситуацию с детьми. "Конечно, необходимо будет продолжение медицинского наблюдения, отдельный вопрос будет по образованию", - заявила она. Кузнецова сообщила, что мать детей находится в медицинском учреждении, идет процедура освидетельствования в рамках возбужденного уголовного дела. "Только по результатам можно делать какие-то выводы", - отметила она.

Поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице. Это заметил очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии").