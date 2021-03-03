В МВД заявили, что по обращениям россиян в 2020 году задержали 28 тыс. нетрезвых водителей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские по обращениям граждан задержали 28 тыс. нетрезвых водителей в России в прошлом году. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

"Благодаря поступившей от них [граждан] информации пресечена 361 тыс. правонарушений, задержаны 28 тыс. водителей с признаками опьянения", - сказал Колокольцев.

Также он отметил, что комплексные меры позволили на 5% сократить число погибших и более чем на 13% - раненых в результате аварий.

В частности, система автоматической фиксации нарушений ПДД уже включает в себя 21 тыс. комплексов, в полтора раза больше, чем два года назад. Колокольцев заявил, что в местах их расположения отмечается снижение ДТП и тяжести последствий от них.