Водоснабжение жителей Ленинского района Ульяновска полностью восстановили после порыва

УЛЬЯНОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Ремонтные службы устранили порыв на магистральном водоводе в Ленинском районе Ульяновска, водоснабжение жителей полностью восстановлено. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На данный момент все ремонтные работы завершены. Водоснабжение жителей полностью восстановлено", - сказала собеседница агентства.

Порыв произошел во вторник вечером на магистральном водоводе диаметром 800 мм в районе улицы Красноармейской. В результате было отключено холодное водоснабжение центральной части Ленинского района.

Численность населения Ленинского района - свыше 116 тыс. человек. Число потребителей, оказавшихся в зоне отключения, не уточняется.