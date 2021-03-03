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Водоснабжение жителей Ленинского района Ульяновска полностью восстановили после порыва

Авария произошла вечером 2 марта в районе улицы Красноармейской

УЛЬЯНОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Ремонтные службы устранили порыв на магистральном водоводе в Ленинском районе Ульяновска, водоснабжение жителей полностью восстановлено. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На данный момент все ремонтные работы завершены. Водоснабжение жителей полностью восстановлено", - сказала собеседница агентства.

Порыв произошел во вторник вечером на магистральном водоводе диаметром 800 мм в районе улицы Красноармейской. В результате было отключено холодное водоснабжение центральной части Ленинского района.

Численность населения Ленинского района - свыше 116 тыс. человек. Число потребителей, оказавшихся в зоне отключения, не уточняется.

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РоссияУльяновская область
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