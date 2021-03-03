Путин назвал тревожной статистику подростковой преступности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Каждое четвертое совершенное подростком преступление относится к категории тяжких или особо тяжких, и эта статистика является тревожным сигналом для всего общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России.

"То, что каждое четвертое преступление, совершенное подростками, - это тяжкое и особо тяжкое преступление, это абсолютно для всех, для всего общества тревожный сигнал", - считает глава государства.

Он призвал органы внутренних дел обратить на это особое внимание.

Путин добавил, что сейчас в работе по профилактике преступлений заметно возрастает роль участковых. По словам президента, они должны "владеть ситуацией на своей территории, чаще общаться с жителями, выявлять назревшие конфликтные ситуации своевременно, активнее работать с гражданами из так называемых групп риска". "Тем более что с прошлого года участковым предоставлены дополнительные полномочия для пресечения разного рода противоправного поведения", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что этими полномочиями "нужно грамотно и, главное, своевременно пользоваться". "В противном случае отсутствие должной реакции, халатное отношение к своим обязанностям могут обернуться трагедией", - пояснил президент.