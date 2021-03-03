Путин призвал МВД обратить особое внимание на рост преступности в крупных городах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД разобраться с причинами роста количества преступлений в крупных городах и принять необходимые меры.

"Не может не обратить на себя внимание то, что в некоторых субъектах Российской Федерации, в наших крупных городах, крупных субъектах Федерации отмечен рост регистрируемой преступности", - сказал глава государства в среду на расширенном заседание коллегии МВД.

"Я вас убедительно прошу на это обратить внимание, посмотреть, почему это происходит, найти причины, выявить их и соответствующим образом отреагировать", - обратился Путин к сотрудникам органов внутренних дел.