{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин призвал МВД обратить особое внимание на рост преступности в крупных городах

Президент потребовал от ведомства принять необходимые меры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД разобраться с причинами роста количества преступлений в крупных городах и принять необходимые меры.

"Не может не обратить на себя внимание то, что в некоторых субъектах Российской Федерации, в наших крупных городах, крупных субъектах Федерации отмечен рост регистрируемой преступности", - сказал глава государства в среду на расширенном заседание коллегии МВД.

"Я вас убедительно прошу на это обратить внимание, посмотреть, почему это происходит, найти причины, выявить их и соответствующим образом отреагировать", - обратился Путин к сотрудникам органов внутренних дел.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
В Литве заявили, что не использовали пятую часть полученной вакцины от коронавируса
Президент республики Гитанас Науседа отметил, что вакцинация должна проводиться более активно
Читать полностью