В России в 2020 году изъяли 25 кг наркотиков у членов банд, продававших их через даркнет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские полицейские в 2020 году задержали 21 члена банды наркоторговцев, распространявших наркотики через даркнет. Об этом сообщил в среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства, уточнив, что у задержанных изъято более 25 кг наркотиков и психотропных веществ.

При силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" задержан 21 участник организованных групп. По предварительным данным, эти группы являлись структурными подразделениями одного преступного сообщества. "Участники межрегионального преступного сообщества занимались распространением наркотиков через теневой сегмент сети Интернет. В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики, поставляющие запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов", - сказал Колокольцев.

Для конспирации продавцы наркотиков использовали в интернете псевдонимы. В общей сложности полицейские изъяли более 25 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Возбуждены уголовные дела о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Все задержанные арестованы. В отношении шести фигурантов также возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе. В настоящее время устанавливается причастность остальных фигурантов к деятельности криминальной организации.