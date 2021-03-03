МВД планирует внедрение электронных удостоверений личности россиян и иностранцев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МВД планирует внедрить электронные паспорта для россиян и удостоверения личности для иностранцев. Об этом сообщил в среду глава МВД Владимир Колокольцев.

"Прорабатываем переход на выдачу удостоверяющих документов с электронным носителем и мобильным приложением к ним как для российских, так и для иностранных граждан", - сказал он на коллегии МВД.

По словам министра, это будет проводиться в рамках ведомственной программы "Цифровая трансформация на 2021-2023 год". "Актуальной задачей считаем для себя дальнейшее внедрение в сфере госуслуг современных технологий и, как следствие, снижение административных барьеров, уход от необходимости очного общения", - сообщил Колокольцев.