Общая стоимость подарков в ходе акции "Елка желаний" составила 162 млн рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Участники акции "Елка желаний" сделали подарки детям и пожилым людям на общую сумму 162 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель благотворительного проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин.

"Мы посчитали среднюю стоимость исполненного желания, хотя это очень условно, разумеется, потому что некоторые вещи невозможно оценить. Но то, что мы смогли оценить в денежном выражении, получилось порядка 12 тыс. рублей на каждое мероприятие. Если провести небольшую арифметику, то получает, что общая стоимость врученных подарков в рамках акции "Елка желаний" составила 162 млн рублей, это очень большие деньги", - сказал Сафин.

По его словам, акцию удалось реализовать благодаря большому количеству "партнеров, волонтеров и неравнодушных граждан".

Ранее генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что в общей сложности организаторы акции получили около 26,5 тыс. заявок, из которых было выполнено более 13,5 тыс. Эти цифры в два раза превышают показатели прошлой акции. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря 2020 года. Желания были исполнены с 5 декабря 2020 года по 28 февраля.

Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".