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Пандемия COVID-19

В Литве заявили, что не использовали пятую часть полученной вакцины от коронавируса

Президент республики Гитанас Науседа отметил, что вакцинация должна проводиться более активно

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Пятая часть вакцины от коронавируса, которая поставлена Литве, остается неиспользованной. Об этом в среду заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

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"По имеющимся данным, на сегодняшний день мы не использовали 75 тыс. доз вакцины", - утверждал он. По его словам, вакцинация должна проводиться более активно. "В ближайшие дни необходимо пустить этот препарат в дело", - сказал Науседа.

Всего Литва получила 18 партий (328 335 доз) вакцины разных изготовителей: от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech - 236 535 доз, от американской Moderna - 24 000, от британско-шведской компании AstraZeneca - 67 800.

27 декабря 2020 года в Литве началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделали 180,2 тыс. человек, что составляет 6,45% населения. Вакцинация обязательной не является. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения. Президент Науседа заявил, что задачей властей является проведение вакцинации в таком объеме (около 2 млн человек) к середине лета. Ранее он даже называл конкретную дату завершения массовой вакцинации. По словам главы государства, надо сделать все для того, чтобы выйти на уровень коллективного иммунитета к празднику коронации Миндаугаса, который отмечается 6 июля.

Некоторые специалисты сомневаются, что можно уложиться в эти сроки. К тому же в ходе февральского опроса выяснилось, что прививки согласны сделать только 64% жителей страны.

Теги
ЛитваПандемия COVID-19
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