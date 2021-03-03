В Польше вновь откроют временные больницы для пациентов с COVID-19

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Польши на фоне нарастания третьей волны эпидемии коронавируса приняли решение возобновить работу созданных в стране прошлым летом временных больниц для больных COVID-19. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

"Мы имеем дело с устойчивой тенденцией роста [заболеваемости]", - сказал он. "Все это начинает влиять на больничную инфраструктуру", - указал министр, подчеркнув, что в среду уже было занято на 2 тыс. больше больничных коек по сравнению с прошлой неделей.

"Сегодня на заседании кризисного штаба под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого было принято решение запустить временные госпитали в девяти воеводствах", - указал Недзельский.

По его словам, наличие этой инфраструктуры показывает, насколько лучше страна подготовлена к очередной волне. "Два-три дня, и можно принимать пациентов", - отметил он. "Статистические данные показывают, что необходимость в этом есть", - подчеркнул глава ведомства.

В феврале суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Польше редко превышал уровень в 7 тыс. новых заболевших. Однако, в последние дни кривая заболеваемости вновь пошла вверх. По итогам последних суток Минздрав сообщило о 15 698 новых заболевших и о 309 летальных исходах. Всего начиная с 4 марта прошлого года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 735 406 человек, умерли 44 360, выздоровели 1 441 479. За все время эпидемии в Польше было сделано более 10 млн тестов на коронавирус.

Пациентов с коронавирусом в польских больницах сейчас около 15,5 тыс., 1 583 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 194 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеются в общей сложности 26,4 тыс. коек для ковидных больных и 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ.