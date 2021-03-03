Плановые поставки лекарств от редких заболеваний в регионы пройдут к началу апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Плановые поставки в регионы России лекарств для пациентов с редкими заболеваниями в рамках работы Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" планируется осуществить к началу апреля. Об этом сообщила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина.

"Начало апреля - для плановых пациентов, и если что-то экстренное, то с Александром Евгеньевичем [Ткаченко - главой фонда "Круг добра"] мы на постоянной связи, готовы рассмотреть и возможности такой экстренной закупки", - сказала она в среду на онлайн-конференции на тему "Редкие заболевания: болевые точки", отвечая на вопрос о сроках поставки препаратов в регионы.

Максимкина выразила надежду, что экстренные потребности все-таки уже удалось закрыть, именно поэтому может быть проведена плановая закупка.

"Хочу подчеркнуть, что все-таки большинство субъектов <…> уже закупило препараты и начало терапию для пациентов со спинальной мышечной атрофией, поэтому у нас, к счастью, идет речь о дальнейшем плановом лечении и последующих введениях. <...> На следующей неделе мы размещаем аукционную документацию на закупку, пока препарат "Нусинерсен", и с учетом процедур закупок мы раздробим эти поставки максимально, чтобы процедуры были самые короткие. У нас в начале апреля, соответственно, препараты будут у субъектов", - пояснила Максимкина.

Кроме того, по ее словам, 187 пациентов, участвующих в программе раннего доступа по препарату "Рисдиплам", будут получать его до мая включительно. "В последующем мы также осуществим уже совместно с фондом "Круг добра" сбор потребности по препарату "Рисдиплам". Также будут осуществляться закупки этого препарата, и, как я уже сказала, в том числе мы отрабатываем потребность в тех субъектах по двум нозологиям, которые были еще дополнительно одобрены уже на экспертном совете "Круга добра", но прежде всего это пациенты с болезнью Помпе. Поэтому мы в рамках этих средств уже частично постараемся закрыть эту потребность", - заключила она.

О фонде

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.