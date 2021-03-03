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Президент Абхазии отбыл в Россию для планового обследования

Аслан Бжания планирует вернуться 7 марта, сообщила его пресс-служба

СУХУМ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в среду в Россию для прохождения планового медицинского обследования, сообщила его пресс-служба.

"Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник. Глава государства планирует вернуться 7 марта", - говорится в сообщении.

Бжания в январе перенес коронавирус. В марте прошлого года он находился на лечении в Сочи и Краснодаре, ему диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

Теги
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
Пандемия COVID-19
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