Власти Франции запретили ультраправую организацию Generation Identitaire

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Совет министров Франции официально утвердил запрет и требование о роспуске ультраправого движения Generation Identitaire ("Борьба поколения за идентичность"). Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен.

"Ассоциация Generation Identitaire была распущена сегодня утром по решению совета министров в соответствии с поручением президента. Как подробно описано в представленном декрете, эта организация пропагандирует дискриминацию, ненависть и насилие", - написал он в Twitter.

Глава МВД прикрепил к записи копию утвержденного декрета, в котором указывается на несоответствие заявленных целей "продвижения региональных, французских и европейских традиций" и реальных действий ассоциации. В частности, указывается на распространение ненависти и призывов к дискриминации представителей отдельных рас и религиозных конфессий. Кроме того, организация "представляет иммиграцию и ислам, как угрозы, с которыми французы должны бороться", а также "смешивает понятия "мусульмане", "мигранты", и "убийцы", "террористы". Ее участникам припомнили акции по патрулированию границ с целью не допустить прибытия во Францию нелегальных мигрантов, а также попытки помешать спасению мигрантов в Средиземном море.

В декрете отмечается, что организация не только не осуждает акты насилия в отношении иностранцев, преимущественно мусульман, но и поддерживает тесные связи с другими ультраправыми группировками и со сторонниками расизма и превосходства отдельной расы, а также получает от них финансовую поддержку. Одним из доноров Generation Identitaire, согласно декрету, был человек, расстрелявший прихожан мечети в новозеландском Крайстчерче, а также ряд других лиц, обвиненных в терроризме.

"Учитывая, что ассоциация по форме напоминает военизированную организацию, а также мотивы действий ее участников, было решено объявить о ее роспуске", - говорится в документе.