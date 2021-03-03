Суд оштрафовал депутата Курской областной думы за участие в несогласованном митинге

КУРСК, 3 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска назначил штраф депутату Курской областной думы от КПРФ Максиму Немировскому за участие в несогласованном митинге, проходившем в Курске 31 января, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

"Немировский привлечен к административной ответственности за участие в несогласованном публичном мероприятии, прошедшем в Курске 31 января. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как отметил в беседе с ТАСС сам Немировский, подать апелляцию на решение суда о назначении штрафа планируется в течение недели.

"В понедельник или вторник [8 или 9 марта] будем подавать апелляцию. В суде я озвучивал, что 31 января я проследовал по направлению колонны, наблюдал, если были какие-то задержания, то делал выводы, которые потом на заседании фракции руководству УМВД мной были доложены. Некоторые они приняли к сведению", - добавил Немировский.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в нескольких крупных городах России 23 и 31 января. Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

В новость внесены изменения (16:18 мск) - добавлен комментарий Немировского.