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В МВД сообщили о внедрении программы для изобличения серийных кибермошенников

Глава ведомства Владимир Колокольцев также напомнил, что в системе министерства созданы подразделения по борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МВД России внедрило программу "Дистанционное мошенничество" для дистанционного изобличения кибермошенников. Об этом сообщил в среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Для информационно-аналитического обеспечения мероприятий по раскрытию IT-преступлений введена в эксплуатацию подсистема "Дистанционное мошенничество", позволяющее доказывать причастность лиц к серийным деяниям", - сообщил он на коллегии МВД.

Колокольцев также напомнил, что в системе министерства созданы подразделения по борьбе с киберпреступностью. "В прошлом году их численность увеличена на 3 тыс. единиц, в настоящее время насчитывается более 5 тыс. человек. Она будет корректироваться с учетом изменений структуры преступности", - сказал Колокольцев.

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Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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