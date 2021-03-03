В России планируют создать свыше 647 тыс. новых школьных мест

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минпросвещения России при участии ВЭБ.РФ разработало новую редакцию правил финансирования строительства школ, в том числе на принципах ГЧП. Об этом сообщил в среду ВЭБ.РФ.

Отмечается, что правила зафиксированы в опубликованном постановлении правительства России "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования". Программа позволит создать в стране свыше 647 тыс. новых современных школьных мест. Ее реализация является одним из важных элементов достижения ключевой цели национального проекта "Образование", - вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.

"Создать свыше 647 тыс. таких мест нам помогут инструменты государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ выступает здесь с позиций социально ориентированных партнеров, которые смогут привнести в эти процессы все то, что необходимо, но по тем или иным причинам еще не было в полной мере доступно при строительстве школьной инфраструктуры ранее или же применялось лишь в единичных случаях, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов, - и мы будем расширять механизмы ГЧП и в работе над национальным проектом "Образование", и при реализации конкретных образовательных проектов и программ".

Как сообщается в пресс-релизе, среди элементов проекта - бассейны, расширенные по своему функционалу спортзалы, пространства для библиотек, зоны отдыха для учащихся и педагогов, пространства для коллективных творческих и научных занятий. Особое внимание в рамках проекта уделено созданию доступной среды - комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"В фокусе нашей работы - создание объектов, которые прямо влияют на качество повседневной жизни людей. В числе приоритетных - проработка строительства новых образовательных центров, в том числе школ. ВЭБ совместно с министерством просвещения разработал программу развития школьной инфраструктуры на принципах ГЧП. В данном случае речь идет о привлечении в развитие школьной инфраструктуры 563 млрд рублей, из них более 295 - внебюджетные инвестиций", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Он добавил, что ВЭБ готов выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнеров в концессионные соглашения. По его словам, ГЧП в образовании позволит ускоренным темпом решать задачи по вводу новых школ, распределить единовременную нагрузку на региональные бюджеты, а также обеспечить трансфер актуальных образовательных практик из региона в регион.

"Уверен, что эта программа даст российским городам образовательную среду нового качества. Школа в ней выступает инфраструктурной площадкой, обеспечивающей высокий конкурентоспособный уровень базового образования и открывающей доступ ко всему многообразию дополнительного образования, спортивных занятий, досуга", - добавил Шувалов.