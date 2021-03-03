В МВД заявили, что в 2020 году в РФ в 1,5 раза увеличилось число раскрытых IT-преступлений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество раскрытых IT-преступлений в 2020 году увеличилось в полтора раза. Об этом сообщил на заседании расширенной коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Благодаря применяемым мерам количество раскрытых в 2020 году IT-преступлений увеличилось в полтора раза", - сказал он.

Глава министерства отметил, что преступления с использованием IT-технологий составляют все большую долю в общей структуре преступности. "Сегодня она достигла 25%, динамика ежегодного прироста фиксируется последние несколько лет. Данные изменения являются отражением глобальных тенденций. Своеобразным катализатором здесь стала пандемия, которая повлекла масштабный уход в онлайн многих сфер жизнедеятельности общества", - подчеркнул министр.

Для пресечения данных преступлений требуется скоординированная работа правоохранительных органов и соответствующих регуляторов, отметил он. "Также полагаем, что российские банки могут шире применять практику приостановления сомнительных денежных переводов, осуществляемых без согласия клиентов", - добавил Колокольцев.

Также, по словам министра, другим способом, который позволил бы минимизировать ущерб граждан от IT-преступлений, стало бы страхование их вкладов за счет кредитно-финансовых организаций. "Необходимо активнее использовать регулятивные возможности, полномочия для оперативной блокировки различных криминальных механизмов, действующих в глобальной сети", - отметил глава МВД.

В борьбу с киберпреступностью активно включились специализированные подразделения, созданные в оперативных службах МВД и его территориальных органах. В 2020 году их численность увеличена почти на 3 тыс. единиц, а в настоящее время достигает более 5 тыс. человек, сообщил министр.