В ФМБА рассказали, как избежать третьей волны коронавируса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции 25% жителей России за два месяца или 30% граждан до мая текущего года поможет избежать очередной волны заболеваемости. Такое мнение в среду высказала глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

"Если мы берем для разработки модели такие условия задачи, что вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не менее, чем длительность при нативном заболевании - шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24"

Если поствакцинальный иммунитет окажется более длительным, например, полтора года, тогда число привитых может быть меньше, при этом тоже будет обеспечена профилактика очередной волны. "Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать, примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года, однако наличие вакцин эффективных меняет эту ситуацию", - добавила она.

Клеточный иммунитет

По словам Скворцовой, более трети переболевших коронавирусной инфекцией не имеют к ней антител, но у них выработался клеточный иммунитет.

"Наше эпидемиологическое исследование, которое показало, что те люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, имеют, как правило, клеточный иммунитет. А те, кто не имеет антител, более чем в трети случаев тоже имеют клеточную память и клеточный иммунитет", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,8 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 278 750 случаев заражения, выздоровели 3 853 734 человека, умерли 87 348. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.