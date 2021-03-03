В Псковской области сняли ограничение на посещение торговых центров подростками

ПСКОВ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число зараженных коронавирусом приблизилось к отметке в 32,5 тыс. человек, разрешили школьникам старше 14 лет посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Этот запрет действовал в регионе с начала пандемии.

"Есть необходимость в доработке отдельных ограничений в соответствии с обращениями жителей. В частности, рассмотреть возможность посещения торговых центров детям от 14 лет без сопровождения взрослых. Мы не отменили этот запрет полностью, скорректировали его именно в такой редакции. В Пскове и в Великих Луках есть большое количество учеников профтехучилищ, студентов высших учебных заведений, которые приехали на учебу из других населенных пунктов и, по сути, живут как взрослые люди: в общежитиях или снимают квартиры. Для них посещение торговых центров это насущная необходимость", - сказал Ведерников.

При этом, по оценке губернатора, действующая версия противовирусного указа на сегодняшний день "отвечает вызовам сложившейся эпидобстановки". Кроме того, Ведерников отметил, что запрет на посещение младшими школьниками торговых центров остается в силе. "Что касается школьников до 14 лет, у них острой необходимости посещения торговых центров без сопровождения родителей, нет. Поэтому пока этот запрет остается в силе. Хочу обратиться к студентам, мы идем навстречу, прошу к этому отнестись серьезно. Устраивать в торговых центрах массовые сборы, гулянки сейчас не нужно и за этим строго будут смотреть. Если будут злоупотребления, будем вынуждены вернуть запрет", - пояснил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 32 276, 21 218 человека выздоровели, 173 пациента умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50% наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до 31 марта.