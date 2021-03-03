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Пандемия COVID-19

В Карелии продлили возможность получать соцвыплаты в беззаявительном порядке до 1 апреля

Ранее такой порядок получения выплат действовал до 1 марта

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Период предоставления соцвыплат в беззаявительном порядке в Карелии продлили до 1 апреля, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.

Ранее беззаявительный порядок выплат пособий в Карелии действовал до 1 марта 2021 года.

"Предоставление соцвыплат в беззаявительном порядке продлевается до 1 апреля. Соответствующее положение внесено в документ, регламентирующий противоэпидемические меры", - говорится в сообщении.

Возможность продолжить получать поддержку без дополнительных заявлений касается семей с детьми и малоимущих граждан. Речь идет о пособии за рождение третьего ребенка в семьях, чей среднедушевой доход не превышал двух прожиточных минимумов за второй квартал 2020 года, а также пособия на ребенка из семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на дату подачи заявления, и социального пособия отдельным категориям малоимущих граждан.

По информации Минздрава Карелии, за время пандемии в регионе выявили 41 222 случая заражения коронавирусом, за сутки выявлены 104 заразившихся. Выздоровели 37 145 пациентов, умерли 314. Вакцинировались от коронавируса хотя бы первым компонентом 24 860 человек.

Теги
РоссияКарелияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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