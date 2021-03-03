В Карелии продлили возможность получать соцвыплаты в беззаявительном порядке до 1 апреля

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Период предоставления соцвыплат в беззаявительном порядке в Карелии продлили до 1 апреля, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.

Ранее беззаявительный порядок выплат пособий в Карелии действовал до 1 марта 2021 года.

"Предоставление соцвыплат в беззаявительном порядке продлевается до 1 апреля. Соответствующее положение внесено в документ, регламентирующий противоэпидемические меры", - говорится в сообщении.

Возможность продолжить получать поддержку без дополнительных заявлений касается семей с детьми и малоимущих граждан. Речь идет о пособии за рождение третьего ребенка в семьях, чей среднедушевой доход не превышал двух прожиточных минимумов за второй квартал 2020 года, а также пособия на ребенка из семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на дату подачи заявления, и социального пособия отдельным категориям малоимущих граждан.

По информации Минздрава Карелии, за время пандемии в регионе выявили 41 222 случая заражения коронавирусом, за сутки выявлены 104 заразившихся. Выздоровели 37 145 пациентов, умерли 314. Вакцинировались от коронавируса хотя бы первым компонентом 24 860 человек.