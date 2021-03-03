ФРГ решила продлить контроль на границе с некоторыми странами до 17 марта

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Германия продлит до 17 марта контроль на границе с рядом стран, в том числе Чехией, Словакией, отдельными районами Австрии, из-за мутаций коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Süddeutsche Zeitung .

По ее информации, о решении властей продлить погранконтроль объявил парламентский статс-секретарь в МВД ФРГ Штефан Майер во время закрытого заседания комитета Бундестага по внутренним делам.

Позднее в среду представитель МВД Стив Альтер подтвердил эту информацию. "Министр [внутренних дел Хорст Зеехофер] сегодня принял решение продлить до 17 марта временный контроль на внутренней границе", - сказал он на брифинге. По словам Альтера, наблюдается "ухудшение ситуации с инфекцией в Чехии", нет улучшения и в австрийской федеральной земле Тироль, "что требует продления мер".

11 февраля власти Германии объявили, что вводят запрет на въезд из Чехии и Тироля и установят стационарные пункты контроля. Позже германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил сообщение с Чехией и Тиролем в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. До этого ФРГ ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР из-за новых мутаций коронавируса.