ФМБА надеется в середине марта зарегистрировать тест для выявления мутаций коронавируса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России надеется в середине марта подать документы для регистрации тест-системы для выявления мутаций коронавируса. Об этом сообщила в среду руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

"Мы сделали эти тест-системы, сейчас мы их всех свели в одну тест-систему, которая позволяет просто по мазку определить именно те линии, которых мы опасаемся. Эта тест-система прошла апробацию <...> в наших эпидемиологических исследованиях, мы готовимся сдать ее на регистрацию, надеемся, что это будет уже в середине марта", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее Скворцова сообщила, что тест-система, разработанная ФМБА, позволит определить те мутации коронавируса, за носителями которых нужно будет дополнительно следить из-за возможного осложненного течения заболевания.

Распространение мутаций

Глава ФМБА также сообщила, что около 3,5 тыс. выявленных в России мутаций коронавируса не имеют распространения среди населения.

"ФМБА на протяжении нескольких месяцев проводит постоянное эпидемиологическое наблюдение за ситуацией, и где-то с мая прошлого года мы выявили около 3,5 тыс. мутаций SARS-CoV-2. Из них практически все не имеют никаких последствий, <...> абсолютно нейтральные. Более того, они не распространяются среди популяции", - сказала она.