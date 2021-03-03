Минздрав подготовил законопроект о дистанционных осмотрах водителей перед и после рейсов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект федерального закона о внесении изменений в статьи Трудового кодекса, которые предусматривают проведение дистанционных медицинских осмотров водителей перед рейсом и после него. Соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемые изменения предусматривают, что с момента принятия проекта федерального закона допускается проведение предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников", - следует из пояснительной записки к проекту закона.

При этом отмечается, что применение медизделий для дистанционного медосмотра не отменяет традиционных предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых осмотров и является правом работодателя. Законопроектом также устанавливается, что время прохождения указанных медосмотров включается в рабочее или в иное время, оплачиваемое в соответствии с Трудовым кодексом, а особенности учета данного времени устанавливаются отраслевым соглашением.

"Такие корректировки необходимы в связи с тем, что для ряда отраслей в силу объективных причин (например, начало течения рабочего времени непосредственно в шахте для подземных работ) время прохождения медицинских осмотров не включается в рабочее время, однако оплачивается в соответствии со 185-й статьей Трудового кодекса РФ. Поскольку данное время уже оплачивается <...>, внесение данных изменений не повлечет увеличение расходов из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также со стороны работодателей", - следует из пояснительной записки.

В случае принятия проекта федерального закона он должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.