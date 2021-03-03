{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Препарат "Мир-19" от коронавируса испытают на 50 добровольцах

Ранее сообщалось, что ФМБА планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата к середине марта
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Препарат "Мир-19" от коронавируса в рамках второй фазы клинических исследований будут испытывать на 50 добровольцах. Об этом в среду заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу [испытаний препарата "Мир-19"] на пациентах с коронавирусной инфекцией, [будет] 50 добровольцев", - сказала она.

Ранее Скворцова сообщила, что ФМБА планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия "Мир-19" к середине марта.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Индии заявили, что вакцина Covaxin показала эффективность 81% на третьем этапе испытаний
В испытании приняли участие около 26 тыс. человек в возрасте от 18 до 98 лет, сообщили в компании Bharat Biotech
Читать полностью