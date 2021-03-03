Препарат "Мир-19" от коронавируса испытают на 50 добровольцах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Препарат "Мир-19" от коронавируса в рамках второй фазы клинических исследований будут испытывать на 50 добровольцах. Об этом в среду заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24" .

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"Мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу [испытаний препарата "Мир-19"] на пациентах с коронавирусной инфекцией, [будет] 50 добровольцев", - сказала она.

Ранее Скворцова сообщила, что ФМБА планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия "Мир-19" к середине марта.