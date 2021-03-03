Полиция раскрыла около 6 тыс. преступлений с помощью геномной информации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Почти 6 тыс. преступлений удалось раскрыть полиции с помощью геномной информации, объем такой информации увеличился на 20%. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

"Развиваем сеть ДНК-лабораторий в структуре ведомственных экспертно-криминалистических подразделений. В 2020 году они открыты еще в двух территориальных органах МВД России. Всего их 74. Объем геномной информации, содержащейся в федеральной базе, увеличился почти на 20% и превысил 1 млн генотипов. Полученные с ее помощью данные способствовали раскрытию почти 6 тыс. преступлений", - сказал он.

Министр также отметил, что повышению эффективности разыскной работы будет способствовать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. "Соответствующие изменения предусмотрены в проекте федерального закона, который принят Государственной думой в первом чтении", - отметил Колокольцев.