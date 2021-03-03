{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция раскрыла около 6 тыс. преступлений с помощью геномной информации

Объем такой информации увеличился на 20%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Почти 6 тыс. преступлений удалось раскрыть полиции с помощью геномной информации, объем такой информации увеличился на 20%. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

"Развиваем сеть ДНК-лабораторий в структуре ведомственных экспертно-криминалистических подразделений. В 2020 году они открыты еще в двух территориальных органах МВД России. Всего их 74. Объем геномной информации, содержащейся в федеральной базе, увеличился почти на 20% и превысил 1 млн генотипов. Полученные с ее помощью данные способствовали раскрытию почти 6 тыс. преступлений", - сказал он.

Министр также отметил, что повышению эффективности разыскной работы будет способствовать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. "Соответствующие изменения предусмотрены в проекте федерального закона, который принят Государственной думой в первом чтении", - отметил Колокольцев.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Индии заявили, что вакцина Covaxin показала эффективность 81% на третьем этапе испытаний
В испытании приняли участие около 26 тыс. человек в возрасте от 18 до 98 лет, сообщили в компании Bharat Biotech
Читать полностью