Эксперт: на курорте "Мамисон" Северной Осетии можно создать учреждение с лечебными водами

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Все условия для создания санаторно-курортного учреждения с лечебными водами имеются на месте будущего курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом журналистам сообщила в среду начальник гидрогеологической службы санаторно-курортного объединения "Курорты Осетии" Нина Гуриева.

"На "Мамисоне" есть абсолютно все, что предполагается для строительства санаторно-курортного учреждения. Прекрасные ландшафты, то самое альпийское великолепие. И самое главное - подготовленная база. Бальнеологическая составляющая Мамисона важна, как и ее горнолыжный профиль. Потому что она обеспечит всесезонность Мамисона и качественно новый оздоровительный туризм на этом курорте", - сказала Гуриева.

По ее словам, на территории курорта имеются два типа абсолютно уникальных минеральных вод. Это "Тиб-1", по своему эффекту ее можно считать аналогом "Боржоми" и "Бжни", и "Тиб-2" - аналог "Нафтуси", но в отличие от последней ее можно транспортировать - вода поддается хранению за счет того, что содержит естественный консервант - углекислоту.

В настоящее время геологи уже провели поисково-оценочные работы и обнаружили ценные воды, запасы составляют более 320 кубометров в сутки. По своему эффекту схожи с дарсунскими и кисловодскими нарзанами.

В Северной Осетии была принята концепция развития бальнеологии республики, в рамках которой было выделено семь бальнеоклиматических зон. Мамисонская является одной из них. На первом этапе реализации мамисонской концепции предусмотрено создание питьевых бюветов и галерей.

"Когда мы говорим о Мамисоне, то это ванны, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы. Спектр применения этих вод так огромен, что это отдельная тема для разговора со специалистами", - сказала Гуриева.

О проекте

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия.

Преимущество "Мамисона" - уникальные природные условия. Они позволяют использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха: альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.