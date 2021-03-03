Годовщину освобождения Ржевского района впервые отметили у мемориала Советскому солдату

ТАСС, 3 марта. Торжественные мероприятия, приуроченные к 78-летию освобождения Ржевского района Тверской области от немецко-фашистских захватчиков, впервые состоялись у мемориала Советскому солдату. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области годовщину освобождения Ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков впервые отметили у мемориала Советскому солдату. Памятные мероприятия 3 марта начались в Ржеве и Ржевском районе в 9 утра - в храмах прошли панихиды по погибшим воинам", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу Советскому солдату. "В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев", - передает пресс-служба слова главы региона.

Территория Ржевского района была захвачена фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находилась в оккупации, сражения там проходили по март 1943 года. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены и пропали без вести более 1,3 млн человек.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.