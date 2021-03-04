Власти КНР утвердили особый статус для 161 вида обитающих на Хайнане редких животных

ХАЙКОУ, 3 марта. /ТАСС/. Госсовет КНР опубликовал обновленный "Перечень особо охраняемых государством диких животных", в него включили 161 вид живых организмов, обитающих в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

В списке животные разделены на две группы. В категории первого, наивысшего уровня охраны живой природы числятся 29 видов, в категории второго уровня - 132 вида. Наиболее широко в перечне представлены пернатые - правительство КНР установило особый статус для 121 вида хайнаньских птиц. В каталог также включены пятнадцать видов млекопитающих, тринадцать рептилий, девять насекомых, два земноводных и один паукообразный.

Первое издание списка редких животных Китая было опубликовано властями в 1989 году. Всего в новом перечне содержится 980 видов и восемь родов представителей фауны. В законодательстве Китая различают два уровня охраны животных. К первому относятся редкие и вымирающие виды, ко второму - малочисленные виды, подверженные риску вымирания. В новой редакции перечня добавили 517 новых разновидностей и сохранили все ранее внесенные виды, при этом некоторые из них были переведены из группы первого уровня защиты во вторую категорию.

Власти Хайнаня уделяют особое внимание охране экосистемы провинции, строительству заповедников и восстановлению дождевых лесов. В январе 2019 года здесь была создана пилотная зона Национального парка тропических лесов. На этом острове обитает большое количество редких видов животных, например хананьский гиббон, хайнаньская кустарниковая куропатка и хайнаньская панцирная веретеница (безногая ящерица).