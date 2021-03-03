Аксенов приехал в поселок Форос, чтобы детально ознакомиться с ситуацией по вырубке

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в среду приехал в поселок Форос на южном побережье, чтобы разобраться в ситуации с местным парком. Об этом он сообщил у себя на странице во "ВКонтакте".

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к Путину ему неизвестно. Представители региональных и муниципальных властей Крыма во вторник уже провели встречу с жителями поселка Форос, записавшими видеообращение к президенту.

"Прибыл в Форосский парк, чтобы лично ознакомиться с деталями ситуации, вызвавшей общественный резонанс", - написал Аксенов.

Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что кроме него на месте работают глава Ялты Янина Павленко и другие представители региональных и местных властей.

На сайте санатория "Форос" сообщается, что прилегающий к нему парк, основанный в XIX веке, расположен на площади около 70 га и на его территории насчитывается свыше 300 видов растений. По данным Минприроды Крыма, парк является памятником садово-паркового искусства. В 2021 году началась реконструкция расположенного здесь 18-этажного здания, запланировано создание оздоровительного лагеря "Ак-Барс", около 30 пальм пересадили, удалили еще порядка 40 растений. В конце февраля вырубка деревьев и строительство забора вокруг парка вызвали недовольство местных жителей, власти Крыма организовывали с ними встречи, а Аксенов заявил, что "все вопросы будут решены в пользу людей".