Исследование: продолжительность жизни молодых американцев сократилась за последние 30 лет

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Продолжительность жизни американцев в возрасте от 25 до 44 лет сократилась на три года за последние почти три десятилетия. Об этом со ссылкой на обнародованный накануне доклад Национальных академий наук, инженерного дела и медицины сообщила в среду телекомпания СNN.

Среди основных причин, увеличивающих шансы жителей США не дожить до 65 лет, в отчете названы сердечно-сосудистые заболевания, диабет, передозировка наркотиками и медицинскими препаратами, злоупотребление алкоголем и самоубийства. Не способствуют долголетию, отмечается в докладе, и такие факторы, как малоподвижный образ жизни и нездоровое питание.

"Мы теряем все больше и больше американцев, находящихся в самом расцвете своих лет, в самом продуктивном возрасте, в возрасте воспитания детей", - цитирует телекомпания профессора социологии Университета штата Северная Каролина Кэтлин Харрис, возглавляющую Комитет по изучению проблем роста смертности в среднем возрасте и социально-экономического неравенства, инициировавший подготовку данного доклада. Этот Комитет, состоящий из университетских экспертов со всей страны, был специально создан для выяснения причин остановки роста, в затем и сокращения ожидаемой продолжительности жизни в Соединенных Штатах в последние годы.

"Начиная с 2010 года прогресс в ожидаемой продолжительности жизни в США застопорился, а затем, с 2014 по 2017 год (последние данные) ожидаемая продолжительность жизни, неуклонно снижаясь, сократилась на три года", - заявила Харрис во время презентации доклада. По ее словам, столь резкое снижение является самым значительным в истории страны за период с 1918 года, пандемии "испанки".

Харрис уточнила, что Комитет пока не располагает данными о воздействии на ожидаемую продолжительность жизни в стране пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания. По оценкам же экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она неуклонно снижалась в течение всего прошлого года. Соответственно, как предположила СNN, можно ожидать, что эти показатели еще более ухудшатся.