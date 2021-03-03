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Пандемия COVID-19

Вакцину "Спутник V" одобрили в Анголе, Джибути и Республике Конго

Всего российский препарат зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 млрд человек, уточнили в РФПИ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в Анголе, Джибути и Республике Конго, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 млрд человек", - отмечается в сообщении фонда. 

Теги
АнголаДжибутиРоссияКонго (РК)Пандемия COVID-19
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