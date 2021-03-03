Вакцину "Спутник V" одобрили в Анголе, Джибути и Республике Конго

Пандемия COVID-19

В Индии заявили, что вакцина Covaxin показала эффективность 81% на третьем этапе испытаний

В испытании приняли участие около 26 тыс. человек в возрасте от 18 до 98 лет, сообщили в компании Bharat Biotech

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