В Индии заявили, что вакцина Covaxin показала эффективность 81% на третьем этапе испытаний

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Вакцина индийского производства Covaxin, которую выпускает местная компания Bharat Biotech, в ходе третьего этапа испытаний показала эффективность 81%. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании.

В испытании приняли участие около 26 тыс. человек в возрасте от 18 до 98 лет. Почти 2,5 тыс. участников исследования старше 60 лет, а у 4,5 тыс. имеются сопутствующие заболевания.

"Сегодня важный день для изучения вакцин, науки и борьбы с коронавирусом. С сегодняшними результатами у нас есть опубликованные данные о трех этапах испытаний, в которых участвовали около 27 тыс. человек. Covaxin демонстрирует высокую клиническую эффективность против COVID-19, а также высокую иммуногенность против возникающих вариантов штаммов", - приводятся в пресс-релизе слова главы компании Bharat Biotech доктора медицинских наук Кришны Эллы.

Первые клинические испытания вакцины Covaxin начались в июле 2020 года. Она представляет собой классическую вакцину на базе ослабленной версии вируса SARS-CoV-2, которая не представляет угрозы для организма человека, но при этом способствует выработке иммунной реакции на реального возбудителя COVID-19.

В Индии вакцинация от коронавируса началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают до 30 млн человек: 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). Индийские власти ранее сообщали, что планируют вакцинировать около 300 млн человек к июлю текущего года. Пока в стране прививку сделали 15 620 749 человек.