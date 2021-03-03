Власти Ивановской области разрешили родителям посещать утренники в детсадах

ТАСС, 3 марта. Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчили в Ивановской области, разрешив родителям со среды, 3 марта, посещать утренники в детских садах с соблюдением мер предосторожности. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее с подобной просьбой к губернатору Станиславу Воскресенскому обратилась женщина. На встрече с главой региона она пояснила, что дети и их родственники соскучились по детским мероприятиям, и в преддверии 8 Марта родители хотели бы встретить этот праздник со своими детьми.

"Родители дошкольников смогут присутствовать на утренниках в детских садах при соблюдении правил эпидбезопасности и масочного режима. Соответствующие изменения 3 марта внесены в регламент безопасной работы детсадов", - сообщает пресс-служба.

В феврале в Ивановской области возобновили работу театры, филармония, клубные формирования, а также разрешили работу стадионов с учетом 30% заполняемости. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы с дискотеками, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также аттракционы в парках культуры и отдыха.

В Ивановской области зарегистрировано более 30,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки - 69, это почти втрое меньше, чем в начале января. Выздоровели 28,7 тыс. пациентов, умерли 939. Привито первым компонентом вакцины более 43,9 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли около 24,2 тыс.