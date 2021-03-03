Министр ЮАР сообщил, что южноафриканский штамм вызывает стойкий иммунный ответ организма

ПРЕТОРИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Инфицированные южноафриканской разновидностью нового коронавируса защищены от повторного заражения этим и выявленными на более раннем этапе штаммами. Причиной является выработка организмом мощного и устойчивого иммунного ответа на инфекцию, сообщил в среду министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде.

"В ходе проведенных исследований доказано, что штамм 501Y.V2, который вызвал в ЮАР в минувшем декабре вторую волну пандемии, сопровождается иммунными реакциями, способными нейтрализовывать другие известные варианты коронавируса", - цитирует министра местный телеканала eNCA.

Вторая волна коронавируса началась в ЮАР в начале декабря 2020 года, спустя почти три месяца после завершения первой. Власти страны объявили 21 декабря прошлого года, что главной причиной стало появление штамма, получившего маркировку 501Y.V2. Он был обнаружен в минувшем октябре в округе Нельсон Мандела Бей в южной провинции Восточный Кейп. Новый штамм оказался очень агрессивным, что привело к быстрому росту числа заболевших и умерших.

Однако в конце минувшего января вторая волна пошла в ЮАР на спад и 28 февраля президент страны Сирил Рамапоса объявил об отмене ряда карантинных мерости в борьбе с пандемией до самого низкого за последний год уровня. В ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 513 393 и 49 993 соответственно.