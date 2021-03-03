Папа Римский назвал "радостным сюрпризом" перевод энциклики "Все - братья" на русский

ВАТИКАН, 3 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что перевод на русский язык его энциклики "Все - братья" служит укреплению диалога религий, особенно между христианами и мусульманами. Как он отметил в своем послании по поводу презентации в среду перевода труда, именно в России "диалог между христианами и мусульманами постоянно развивается". Текст документа распространила в среду служба печати Святого престола.

"Дорогие братья и сестры, для меня стала неожиданным радостным сюрпризом новость о том, что энциклика "Все - братья" была переведена на русский и представлена в Москве. Таким образом, текст доступен широкой публике. Меня особенно приятно поразило, что инициатива перевода принадлежит Международному мусульманскому форуму. Полагаю, что размышление и приглашение к диалогу в этой энциклике могут служить не только Российской Федерации, где диалог между христианами и мусульманами постоянно развивается, но и всей семье людей", - написал Франциск.

Франциск выразил надежду, что "этот еще один шаг в одном уголке мира отзовется в другом" и укрепит диалог между религиями.

Данная энциклика - третья по счету для нынешнего понтифика (первая была написана совместно с предшественником - Папой на покое Бенедиктом XVI). Она была опубликована осенью 2020 года и затрагивает проблемы нетерпимости и необходимости братского сосуществования религий и конфессий. Межрелигиозный диалог - одна из центральных тем понтификата Франциска.