В Швеции ребенок заразился коронавирусом в утробе матери

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Тест ребенка, родившегося в университетской больнице Skane в городе Мальмё в прошлом году, показал положительный результат на коронавирус. Как выяснили медики, инфицирование произошло еще в утробе матери, сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе учреждения.

"Ребенок, родившийся в университетской больнице Сконе в прошлом году, показал положительный результат на коронавирус. Изучение этого случая теперь показывает, что ребенок был инфицирован еще в утробе матери. Только в нескольких предыдущих случаях в мире это было подтверждено, и новое исследование дает ответы на несколько важных вопросов о том, какое влияние инфекция оказывает на матерей и детей", - отмечено в сообщении.

Оперативные роды у женщины, поступившей в больницу с симптомами COVID-19, врачи госпиталя провели посредством кесарева сечения. Такое решение было принято после того, как они установили у ребенка признаки кислородного голодания. При появлении на свет новорожденному была оказана дыхательная помощь, после чего перерезали пуповину.

Проведенное исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале British Journal of Obstetrics & Gynaecology, показало, что инфекцию ребенок получил, находясь в утробе матери. Врачи использовали различные методы исследования, в том числе стандартный тест ПЦР. Медики также изучили плаценту под микроскопом, где ясно увидели, что она инфицирована как со стороны ребенка, так и со стороны матери.

"Возможно, следует особо подумать на тему наблюдения за беременными, больными COVID-19, и рассматривать их как более явную группу риска, нежели принято считать. Если у женщины COVID-19 и она чувствует меньше шевелений ребенка, ей обязательно нужно обратиться за помощью", - пишет в пресс-релизе врач Мереен Зайгам.