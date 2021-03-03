В Вепсском лесу откроют новую экотропу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Пешеходная тропа появится в 2021 году на особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Вепсский лес", где сохранились участки таежного леса с хвойными деревьями. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"В природном парке "Вепсский лес" к созданию планируется пешеходный маршрут "Капшозерский" протяженностью 11 км. Расположен он будет в той части Вепсского леса, которая находится на территории Тихвинского района", - сказали в пресс-службе.

Экомаршрут обустроят местами для отдыха, смотровыми площадками. Для удобства посетителей установят эколого-просветительские щиты. Экотропа пройдет вблизи деревень Корбеничи и Усть-Капша.

Площадь природного парка - почти 190 тысяч га. На территории парка проживает малая народность России - вепсы, сохранившие самобытную культуру и традиции. ООПТ является территорией с уникальными природными комплексами: здесь в первозданном виде сохранились участки таежного леса, обширные системы болот. Над долиной реки Оять в парке имеются цепочки "зависших" озер, связанных сетью ручьев. В парке уже действуют три экомаршрута.

Ранее пресс-служба комитета сообщала, что в этом году в ООПТ Ленинградской области обустроят 10 экомаршрутов. Тропы появятся в заказниках "Кургальский", "Кивипарк" и других. В заказнике "Выборгский" будет создан экомаршрут "Мыс Киперорт" протяженность 17 км, на котором туристы смогут увидеть уникальные ландшафты и отдохнуть на берегу Финского залива.