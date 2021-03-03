Роспотребнадзор изучит мутации штамма коронавируса, циркулирующего в Узбекистане

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора вместе с узбекистанской стороной изучат мутировавший штамм коронавируса, который циркулирует на территории республики. Об этом сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

"Достигнута договоренность о совместном изучении вариаций штамма нового коронавируса, циркулирующего на территории Узбекистана, а также проведении исследований по изучению популяционного иммунитета населения Республики Узбекистан к COVID-19", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также продолжит сотрудничество с Узбекистаном по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках единого эпидемиологического пространства на благо здоровья населения стран.

"Узбекистанская сторона выразила благодарность Роспотребнадзору за оказанную помощь в самый трудный для страны период пандемии COVID-19. Тогда на безвозмездной основе Роспотребнадзор передал Узбекистану тест-системы для проведения 140 000 исследований на новый коронавирус, поставил мобильную лабораторию экспресс-диагностики и мобильную клинику", - добавили в ведомстве.