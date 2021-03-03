МВД построит здание Федерального центра обработки данных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МВД России построит в Москве здание Федерального центра обработки данных. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

"Осуществить в 2021-2024 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство объекта капитального строительства "Строительство Федерального центра обработки данных МВД России", - говорится в документе.

Там указано, что центр будет находиться в Москве, на Поморской улице, срок ввода его в эксплуатацию - 2024 год. На строительство выделено 7 млн рублей.