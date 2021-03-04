В Коми пройдет первый туристический конгресс регионов Севера

СЫКТЫВКАР, 4 марта. /ТАСС/. Столица Республики Коми - Сыктывкар примет участников Первого туристического конгресса регионов Севера, он пройдет 11-13 марта с участием 350 экспертов федерального и регионального уровней, представителей около 20 регионов страны. Конгресс поможет выработать механизмы дальнейшего развития туризма, в особенности после пандемии, рассказал министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

"Насыщенная программа конгресса, которую предложит Коми, поможет выработать действенные механизмы дальнейших путей развития туристической отрасли на российском севере. В конгрессе примут участие представители федеральных учреждений, регионов страны - всего 350 участников, экспертов. Второе дыхание должен получить туристический проект "Серебряное ожерелье России", который объединяет весь Северо-Западный федеральный округ", - рассказал глава Минкультуры Коми.

Как отметил министр, панельная сессия конгресса "Экологический туризм: новый вызов для особо охраняемых природных территорий" организована совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). "В 2020 году АСИ реализовало беспрецедентный по масштабам конкурс по выявлению приоритетных территорий для развития экологического туризма. Здесь Республика Коми с проектом "Девственные леса Коми" одержала убедительную победу", - отметил Емельянов.

Запланирована панельная сессия "Туризм и культура: практики трансформации пространств", которая организована вместе с федеральным Роскультцентром. Его руководитель Марина Абрамова вместе с коллегами-спикерами из разных уголков страны поделится опытом интересных практик подобных проектов на стыке туризма и культуры, насколько это влияет на успешное туристское позиционирование того или иного направления. Панельная сессия "Маркетинг территорий: как продать регион" объединит представителей субъектов, которые поделятся опытом медийного продвижения регионов. К участию в деловой программе конгресса приглашены предприниматели и компании регионов Северо-Запада, развивающие туризм, гастрономию, ресторанный и гостиничный бизнес, продвигающие народные художественные промыслы.

"В первый день форума основным событием станет заседание рабочей группы "Серебряного ожерелья России". Венцом второго дня форума станет пленарное заседание, где все участники конгресса объединятся, чтобы обсудить, что 2020-й и как следствие - 2021 год стали временем коллаборации для туристической отрасли страны", - рассказал Емельянов.

Фокус на "Серебряном ожерелье России"

Проект "Серебряное ожерелье России", как отметил на пресс-конференции председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, сыграл значительную роль в поддержании потока путешествующих в регионы Северо-Запада России в период коронавирусных ограничений. По приведенным им данным, турпоток в Республику Коми в апреле - сентябре 2020 года составил 76,8% от показателя за аналогичный период 2019 года, в Карелии - около 70%, в Ленинградской области - 65,8%, в Калининградской области - 65%. По его словам, на фоне пандемии востребованными оказались индивидуальные путешествия и семейные поездки по самым разнообразным маршрутам. Этому способствовало в том числе существенное улучшение транспортной доступности многих достопримечательных объектов на территории Северо-Запада в последние годы (появление новых федеральных дорог, запуск скоростных электропоездов "Ласточка" и другое).

"Мы хотим вместе с коллегами из других регионов Северо-Запада на туристском форуме в Сыктывкаре обсудить наше дальнейшее взаимодействие в рамках развития общего туристского пространства, маршрутов "Серебряного ожерелья", точек притяжения и той общей информационной кампании, которую мы надеемся все-таки в этом году провести. Отложенный [из-за пандемии] спрос надо поворачивать в нашем направлении", - сказал Корнеев.

"Серебряное ожерелье России" - федеральный межрегиональный историко-культурный и туристский проект, реализуется с 2012 года при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект объединил все субъекты Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ.

Конгресс проводится в рамках юбилейных мероприятий к 100-летию Республики Коми, которое отмечается в 2021 году.