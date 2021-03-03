В СПЧ создадут рабочую группу по защите цифровых прав россиян

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) создаст рабочую группу по защите цифровых прав граждан, в которую войдут в том числе представители IT-индустрии и Роскомнадзора. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев в среду.

"В рамках поручения президента и на фоне новых утечек и мошенничеств СПЧ готовит предложения по защите цифровых прав россиян, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека создается рабочая группа по защите цифровых прав граждан", - приводит его слова пресс-служба СПЧ.

СПЧ в среду провел рабочее совещание, на котором обсуждалось создание группы. "Помимо членов СПЧ в нее войдут представители IT-индустрии, Роскомнадзора, других профильных ведомств и эксперты. Со стороны совета эту тему курирует член СПЧ, президент компаний "Крибрум" и "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов", - говорится в сообщении.

"Россиян уже стали обманывать не только от имени банков, но и под видом "Госуслуг", предлагая получить положенные соцвыплаты, в открытый доступ попала база данных 21 млн пользователей (включая россиян) бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android. Мошенники могут использовать их для фишинга и хакерских атак", - отметил Фадеев.

Глава СПЧ обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин в среду отметил рост преступлений в IT-сфере за последние шесть лет в 10 раз и призвал правоохранителей активно мониторить интернет. "У нас есть поручение президента разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и дорожную карту по ее реализации, включающую мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан и их обучению навыкам информационной безопасности и цифровой гигиены. Мы сейчас активно работаем над этим и скоро представим свои предложения правительству", - сообщил он.

Президент РФ дал поручение правительству до 1 августа проработать проект концепции обеспечения прав человека в цифровом пространстве. Перечень поручений по итогам заседания СПЧ бы опубликован 1 февраля на сайте Кремля.